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ПЕРСОНА
Владимир Путин назначил врио главы Рязанской области// 14.02.2017
Им стал депутат Госдумы Николай Любимов
Фото: http://kremlin.ru
Президент России своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова, сообщает сайт Кремля. Как отметил Путин, Любимов родом из Калуги.
По мнению Николая Любимова, «Рязанская область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край»
Новому руководителю региона, который заменил на этом посту Олега Ковалева, ушедшего сегодня в отставку 45 лет. В Госдуму Николай Любимов был избран в сентябре 2016 года.
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