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ПЕРСОНА

Владимир Путин назначил врио главы Рязанской области

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.02.2017
Им стал депутат Госдумы Николай Любимов

Фото: http://kremlin.ru

Президент России своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова, сообщает сайт Кремля. Как отметил Путин, Любимов родом из Калуги.

- Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу. В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора, - подчеркнул глава государства. – Вы человек молодой, но уже достаточно опытный и продемонстрировали хорошую работу на разных участках, причём очень ответственных. Исхожу из того, что Вы все свои лучшие качества используете и будете применять здесь, на новом месте работы.

По мнению Николая Любимова, «Рязанская область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край»

Новому руководителю региона, который заменил на этом посту Олега Ковалева, ушедшего сегодня в отставку 45 лет. В Госдуму Николай Любимов был избран в сентябре 2016 года.

 

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