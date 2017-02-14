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ПЕРСОНА
Ирек Ялалов об очистке крыш: "Ждем пока кого-то там угробят"// 14.02.2017
Глава администрации Уфы недоволен качеством уборки снега и наледи с кровель.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал штрафовать руководителей немуниципальных организаций за неочищенные крыши. Он недоволен тем, как они проводят эту работу в отличие от муниципалов, которые, по его мнению, делают это хорошо. Особенно это касается вузов в Кировском районе города.
- Мы ждем, пока кого-то там угробят, - заявил Ялалов сегодня на оперативном совещании в мэрии. - Штрафуйте их, не жалейте. У них есть смета и есть бюджет.
Также глава администрации попросил предоставить ему всю информацию о самовольно установленных балконных козырьках. Его интересует, кто должен убирать снег с кондиционеров.
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