Совладелец «Советского спорта» рассказал о планах на будущее

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Возможно, что появятся новые издания, платный доступ к лонгридам и эксклюзивным материалам.

Фото: anews.com

Газета «Советский спорт» для многих тесно связана с воспоминания из детства, но как оказалось, для бизнесменов это и прибыльный продукт. Ведь по результатам 2015 года издание показало прибыль. Сейчас «Советский спорт» это, прежде всего, бренд. В настоящее время на базе него будут создаваться новые продукты, говорит совладелец «Советского спорта» Сергей Колушев в интервью RNS.

Когда приобретение состоялось, команду пришлось переучивать. Они были больше ориентированы на выпуск номера, чем на сайт. Потребовалось время для расстановки приоритетов. Сейчас все это в прошлом, тираж «Советского спорта» растет.

Цена, за которую был приобретен «Советский спорт» остаётся в тайне, говорят владельцы. Но они уверяют, что она абсолютно рыночная. Дополнительно было вложено еще 60 млн рублей. Эти средства пошли на поддержку и развитие бренда.

Забегая немного вперед, Сергей Колушев рассказал, что в апреле-мае заработает новый сайт, будет основательный ребрендинг, появится платный контент, сервисы. Газета не уйдет с рынка, просто вскоре появятся полноценные региональные проекты: «Советский спорт. Урал», «Советский спорт. Центр» и «Советский спорт. Дальний Восток».

- Мы уже работаем в 12 городах — или в миллионниках, или в крупных промышленных центрах, таких как Нижний Тагил. Это очень динамично растущий рынок. Люди хотят получать качественную информацию о происходящем непосредственно у себя в городе. Везде довольно много информационных ресурсов, но как только ты поднимаешь стандарты, даешь редакции условную «московскую крышу», чтобы они, не боясь местных начальников, писали о ямах на дорогах, аудитория увеличивается в разы. Мы сразу для себя решили, что мы не будем покупать раскрученных региональных лидеров, потому что чаще всего там цена нерыночная, а ожидания по деньгам такие, что даже у нас, москвичей, дух захватывает, - подчеркнул совладелец «Советского спорта» Сергей Колушев.

Приобретённые ресурсы уже стали лидерами местных рынков. У этих ресурсов, а совокупности более 2,5 млн уникальных посетителей. С телевизионными компаниями на данный момент владельцы «Советского спорта» ведут переговоры, необходимо прежде всего понять, как посредством различных технологий адаптировать ТВ-контент для пользователей онлайн-СМИ, в том числе и тех, кто хочет смотреть видео без звука в телефоне.