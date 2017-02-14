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ПЕРСОНА
Совладелец «Советского спорта» рассказал о планах на будущее// 14.02.2017
Возможно, что появятся новые издания, платный доступ к лонгридам и эксклюзивным материалам.
Фото: anews.com
Газета «Советский спорт» для многих тесно связана с воспоминания из детства, но как оказалось, для бизнесменов это и прибыльный продукт. Ведь по результатам 2015 года издание показало прибыль. Сейчас «Советский спорт» это, прежде всего, бренд. В настоящее время на базе него будут создаваться новые продукты, говорит совладелец «Советского спорта» Сергей Колушев в интервью RNS.
Когда приобретение состоялось, команду пришлось переучивать. Они были больше ориентированы на выпуск номера, чем на сайт. Потребовалось время для расстановки приоритетов. Сейчас все это в прошлом, тираж «Советского спорта» растет.
Цена, за которую был приобретен «Советский спорт» остаётся в тайне, говорят владельцы. Но они уверяют, что она абсолютно рыночная. Дополнительно было вложено еще 60 млн рублей. Эти средства пошли на поддержку и развитие бренда.
Забегая немного вперед, Сергей Колушев рассказал, что в апреле-мае заработает новый сайт, будет основательный ребрендинг, появится платный контент, сервисы. Газета не уйдет с рынка, просто вскоре появятся полноценные региональные проекты: «Советский спорт. Урал», «Советский спорт. Центр» и «Советский спорт. Дальний Восток».
Приобретённые ресурсы уже стали лидерами местных рынков. У этих ресурсов, а совокупности более 2,5 млн уникальных посетителей. С телевизионными компаниями на данный момент владельцы «Советского спорта» ведут переговоры, необходимо прежде всего понять, как посредством различных технологий адаптировать ТВ-контент для пользователей онлайн-СМИ, в том числе и тех, кто хочет смотреть видео без звука в телефоне.
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