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14 февраля, вторник
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ПЕРСОНА
Губернатор Рязанской области покинул свой пост// 14.02.2017
О своей добровольной отставке Олег Ковалев заявил сегодня на заседании регионального правительства
Фото: The Moscow Post
Еще один руководитель региона сегодня ушел со своего поста. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев сообщил о своей отставке на заседании регионального правительства, сообщает РИА «Новости»
Ковалев пояснил, что более недели назад передал президенту России Владимиру Путину заявление об отставке. Напомним, что 6 февраля в СМИ появилась информация о том, что в ближайшие дни может произойти отставка нескольких губернаторов. Вслед за этим о досрочном сложении полномочий заявили губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
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