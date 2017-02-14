14 февраля, вторник
ПЕРСОНА

Губернатор Рязанской области покинул свой пост

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.02.2017
О своей добровольной отставке Олег Ковалев заявил сегодня на заседании регионального правительства

Фото: The Moscow Post

Еще один руководитель региона сегодня ушел со своего поста. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев сообщил о своей отставке на заседании регионального правительства, сообщает РИА «Новости»

- В сентябре очередные выборы губернатора. Пора начинать избирательную кампанию. Я принял для себя решение — не выдвигаться на новый срок», — сказал губернатор.

Ковалев пояснил, что более недели назад передал президенту России Владимиру Путину заявление об отставке. Напомним, что 6 февраля в СМИ появилась  информация о том, что в ближайшие дни может произойти отставка нескольких губернаторов. Вслед за этим о досрочном сложении полномочий заявили губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. 

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