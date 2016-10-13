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Уфимцы - Хамитову: В Уфе нужна улица имени Виталия Мухаметзянова// 13.10.2016
В интернете организован сбор подписей.
Жители Уфы обратились к главе Башкирии Рустэму Хамитову с просьбой увековечить имя выдающегося жителя столицы республики Виталия Мухаметзянова – назвать в честь него улицу или мост. Под петицией подписались уже 80 человек.
- Он и при жизни был уже живой легендой. Виталий Альбертович внес неоценимый вклад в развитие культуры города Уфы, Башкирии, и России. Виталий Альбертович Мухаметзянов был выдающимся человеком, который всегда был личным примером, помогал людям, и изменял их в лучшую сторону. Он был всесторонне развитым человеком. Большое сердце - БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА перестало биться внезапно, ударив горестным и шоковым известием для многих его друзей и почитателей его таланта, - пишет создатель петиции Рамиль Закиров.
По его словам, Виталий Мухаметзянов «при всех его возможностях никогда не хотел и не уехал из своего родного и любимого города Уфы». Как известно, некоторые его коллеги по студии "Муха" уехали за границу, после того как получили известность благодаря своей работе в студии.
Присоединиться к петиции можно, перейдя по ссылке.
Напомним, что сердце Виталия Мухаметзянова перестало биться вчера, 12 октября. У режиссера остались жена и двое детей. Предположительно, причина смерти - последствия некоей "жесткой" диеты, которой он решил придерживаться, чтобы очистить организм от шлаков. Прощание с ним состоится завтра, 14 октября, с 12.00 до 14.00 в комплексе "Огни Уфы".
Виталий Мухаметзянов является создателем художественной студии «Муха». Он долго руководил студией, которая занимается выпуском клипов, комиксов, мультфильмов. Студия «Муха» работала со многими российскими знаменитостями: создавала клипы для групп Алиса, Чайф, для Глюкозы, Сергея Галанина и других. Глюкозе ее мультяшный образ придумали именно в студии "Муха". Студия делала спецэффекты для фильмов «Мастер и Маргарита», «Первый после Бога», «Код Апокалипсиса» и т. д.
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