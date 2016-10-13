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ПЕРСОНА

Оставит ли «Роснефть» социальные проекты «Башнефти»?

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 13.10.2016
Мнение экономиста Рустема Шайахметова.

Покупка «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти» с некоторым опасением воспринимается в Башкирии. «Башнефть» является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет региона, компания финансирует спортивные команды, некоторые социальные проекты. Глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью агентству  ТАСС говорил, что республика получает от «Башнефти» ежегодно 32-35 млрд рублей, или сумму, сопоставимую с 30% республиканского бюджета.  В частности,  объем благотворительной помощи нефтедобывающим районам республики составляет - 1,5 млрд рублей, поддержка хоккея - 2,5 млрд, налоговые поступления превышают 20 млрд рублей, дивиденды по итогам работы в 2015 году составили 7,2 млрд рублей. Останется ли эта цифра неизменной - главный вопрос, который волнует не только экономистов и финансистов.

- Я не думаю, что «Роснефть» будет сильно заинтересована в развитии социальной инфраструктуры Башкирии, да и в целом региона. У компании общефедеральная повестка и задачи, - отметил в разговоре с Медиакорсетью кандидат экономических наук Рустем Шайахметов. – Конечно, внушает некоторую надежду то, что у республики блокирующий пакет акций, и многие решения без учета мнения Башкирии невозможно будет провести. Но моя позиция, что при данной ситуации может быть выгоднее продажа своей доли. Эти 25% акций, находящихся в собственности республики могут стать точкой раздора. Что касается дивидендов, то вполне возможен вариант, что новые акционеры «Башнефти» могут принять на общем собрании решение, что они не будут выплачиваться, а будут направляться на развитие компании. Есть также вполне законные способы по снижению налоговых отчислений в бюджет. Вполне естественно, что у новых собственников будут свои интересы, и в какую сторону они будут направлены, пока трудно сказать. Не стоить также забывать, что акции самой «Роснефти» также выставлены на продажу, и компания лет через пять может стать частной. И тогда уже могут возникнуть не самые благоприятные сценарные варианты для бюджета Башкирии, - отметил наш эксперт. 

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