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13 октября, четверг
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ПЕРСОНА
Оставит ли «Роснефть» социальные проекты «Башнефти»?// 13.10.2016
Мнение экономиста Рустема Шайахметова.
Покупка «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти» с некоторым опасением воспринимается в Башкирии. «Башнефть» является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет региона, компания финансирует спортивные команды, некоторые социальные проекты. Глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью агентству ТАСС говорил, что республика получает от «Башнефти» ежегодно 32-35 млрд рублей, или сумму, сопоставимую с 30% республиканского бюджета. В частности, объем благотворительной помощи нефтедобывающим районам республики составляет - 1,5 млрд рублей, поддержка хоккея - 2,5 млрд, налоговые поступления превышают 20 млрд рублей, дивиденды по итогам работы в 2015 году составили 7,2 млрд рублей. Останется ли эта цифра неизменной - главный вопрос, который волнует не только экономистов и финансистов.
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