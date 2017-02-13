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ПЕРСОНА
Медиарейтинг Константина Толкачева в новом году немного снизился// 13.02.2017
Председатель Госсобрания-Курултая в январе занял 15-ое место.
Спикер башкирского парламента Константин Толкачев в январе занял 15-место в рейтинг глав заксобраний «Медиалогии». Его медиаиндекс составил 1412,2 балла. Это немного ниже чем в 2016 года, по итогам которого он занял 14-ое место.
Лидерами рейтинга стали глав законодательных органов субъектов РФ стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва), Фарид Мухаметшин (Татарстан).
Напомним, рейтинг составляется на основе упоминаний персон в СМИ. Всего используется более 30 тысяч источников.
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