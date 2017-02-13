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В «Газпром газораспределение Уфа» ожидаются кадровые перестановки// 13.02.2017
Директор уфимского филиала Ирек Нигматуллин может покинуть свою должность.
Директор уфимского филиала АО «Газпром газораспределение Уфа» Ирек Нигматуллин с начала марта этого года может покинуть этот пост. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на информированный источник.
Ирек Нигматуллин занимает эту должность с 2006 года. До этого, с 2005 до 2012 воглавлял горсовет Уфы. Начинал свою карьеру он в Уфимском производственном объединению имени Кирова (позже БЭТО).
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