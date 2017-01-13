Эксперт Медиакорсети занял 23 место в рейтинге российских политологов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Аббас Галлямов стал одним из самых упоминаемых политологов в СМИ.

Кандидат политических наук, политолог и постоянный эксперт нашего информагентства Аббас Галлямов занял 23 место в рейтинге российских политологов по упоминаемости в СМИ в 2016 году.

Карту исследований провел портал «Региональные комментарии», в рейтинг вошло 82 российских политолога. Первые три места занимают Вячеслав Никонов, Сергей Марков и Алексей Макаркин.