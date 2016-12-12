Константин Толкачев «взлетел» в рейтинге Заксобраний регионов России

12.12.2016

У Рустэма Хамитова снизилась политическая выживаемость На падение в рейтинге российских губернаторов повлияла продажа «Башнефти».

10.12.2016

Дмитрий Хворостовский отказался от выступлений из-за прогрессирующей болезни По его словам, в последнее время у него возникли проблемы с балансом.

10.12.2016

Ильдар Абдразаков в интервью Forbes: «Хочется петь дома» Один из самых востребованных в мире российских оперных певцов рассказал о своей работе и гонорарах.

09.12.2016

Важна не форма собственности телеканала БСТ, а ее содержание: Борис Мелкоедов Руководитель агентства по делам печати и СМИ республики отметил, что важно также сохранить издания на национальных языках

09.12.2016

Первым замминистра образования Башкирии назначена Альмира Ганеева До этого она шесть лет возглавляла начальник по контролю и надзору в отрасли.

06.12.2016

Александр Филиппов: Не хочу комментировать этот бред Первый заместитель главы администрации Уфы высказал свое отношение по поводу публикаций в интернете

06.12.2016

Михаил Бабич: Работе прежнего руководства «Башнефти» дадут правовую оценку Полпред президента России в ПФО на встрече с главными редакторами СМИ рассказал о ситуация в «Башнефти»

02.12.2016

Рустэм Хамитов: Важно перенастраивать головы чиновников Глава Башкирии раскритиковал местных госслужащих за отстраненность от жизни.