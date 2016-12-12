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Константин Толкачев «взлетел» в рейтинге Заксобраний регионов России// 12.12.2016
Председатель Госсобрания-Курултая поднялся вверх на 19 позиций.
Спикер башкирского парламента в ноябре занял 11-ое место в рейтинге председателей Госсобраний российских регионов, составленных Медиалогией. Константин Толкачев поднялся на 19 позиций, его медиаиндекс составил 710,14 баллов.
В тройку лидеров вошли главы законодательных органов власти Москвы, Чечни и Московской области – Алексей Шапошников, Магомед Даудов и Игорь Брынцалов.
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