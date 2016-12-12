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12 декабря, понедельник
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ПЕРСОНА
В Демском районе Уфы новый глава администрации// 12.12.2016
Им назначен Сергей Плотников
Фото: пресс-службы мэрии Уфы
Сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов представил нового главу администрации Демского района столицы Сергея Плотникова, занимавшего прежде должность первого заместителя главы района.
Назначение связано с уходом на заслуженный отдых Зыфара Хакимова, который возглавлял администрацию Демского района без малого два десятка лет, сообщает пресс – служба столичной мэрии.
Наша справка
Сергей Плотников родился 15 августа 1979 г. в Уфе. Закончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Трудовую деятельность начал в 2003 году в строительной сфере. Работал инженером в МУП «Управление дизайна и наружной рекламы» администрации Уфы, начальником отдела в ОАО «Газ-Сервис». Далее в управлении коммунального хозяйства и благоустройства прошел путь от ведущего специалиста ПТО до заместителя начальника Управления. С 2015 года занимал должность первого заместителя главы администрации Демского района Уфы.
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