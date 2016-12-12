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ПЕРСОНА

В Демском районе Уфы новый глава администрации

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.12.2016
Им назначен Сергей Плотников

Фото: пресс-службы мэрии Уфы

Сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов представил нового главу администрации Демского района столицы Сергея Плотникова, занимавшего прежде должность первого заместителя главы района.

Назначение связано с уходом на заслуженный отдых Зыфара Хакимова, который возглавлял администрацию Демского района без малого два десятка лет, сообщает пресс – служба столичной мэрии.

- За двадцать лет, которые Зыфар Хакимов  был главой района, Дема изменилась до неузнаваемости. Значительно продвинулся район в вопросах градостроительства, благоустройства. В стратегии развития Уфы Деме отводится важнейшая роль. Сегодня в Деме проживает порядка 80 тысяч жителей, мы видим потенциал на уровне 150-200 тысяч. Дема – это район опережающего развития, - отметил Ирек Ялалов.  

Наша справка

Сергей Плотников родился 15 августа 1979 г. в Уфе. Закончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Трудовую деятельность начал в 2003 году в строительной сфере. Работал инженером в МУП «Управление дизайна и наружной рекламы» администрации  Уфы, начальником отдела в ОАО «Газ-Сервис». Далее в  управлении коммунального хозяйства и благоустройства прошел путь от ведущего специалиста ПТО до заместителя начальника Управления. С 2015 года занимал должность первого заместителя главы администрации Демского района Уфы.

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