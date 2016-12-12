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12 декабря, понедельник
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ПЕРСОНА
У Рустэма Хамитова снизилась политическая выживаемость// 12.12.2016
На падение в рейтинге российских губернаторов повлияла продажа «Башнефти».
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал 17-ый рейтинг выживаемости российских губернаторов. Рустэм Хамитов получил в нем «тройку», потеряв одну позицию. Оценка в рейтинге производится по пятибалльной шкале. Ранее у Хамитова была «четверка».
В целом, полагают эксперты, Хамитов сохранил социально-политическую и экономическую стабильность в регионе, не допустив серьезных эксцессов – в том числе в межнациональных отношениях.
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