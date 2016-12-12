У Рустэма Хамитова снизилась политическая выживаемость

Наталья КУЗНЕЦОВА

На падение в рейтинге российских губернаторов повлияла продажа «Башнефти».

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал 17-ый рейтинг выживаемости российских губернаторов. Рустэм Хамитов получил в нем «тройку», потеряв одну позицию. Оценка в рейтинге производится по пятибалльной шкале. Ранее у Хамитова была «четверка».

- Смена собственника «Башнефти» создает бюджетные риски и одновременно делает республику одной из приоритетных территорий для «Роснефти», - говорится в сообщении холдинга. - В этой связи могут быть актуализированы тезисы об управленческой слабости главы, снижении лоббистского веса, недостаточном авторитете среди местных элит, нарушениях на выборах в Госдуму.

В целом, полагают эксперты, Хамитов сохранил социально-политическую и экономическую стабильность в регионе, не допустив серьезных эксцессов – в том числе в межнациональных отношениях.