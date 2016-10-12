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ПЕРСОНА

Башкирия со времен Рахимова превратилась в средний регион - Галлямов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.10.2016
Мнение экс-заместителя руководителя администрации президента РБ.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Политолог, а в недавнем прошлом бывший заместитель руководителя администрации президента Башкирии Аббас Галлямов считает, что сегодня республика по сравнению с временами Муртазы Рахимова превратилась в  средний регион. Об этом он рассказал казанскому интернет-порталу «Реальное время».

- Если раньше говорили о российских регионах, как о толпе, то Башкортостан и Татарстан всегда выделяли. Сейчас такого нет. Татарстан как-то особняком стоит, Башкортостан уже нет. Башкирия политически усреднилась. Я не даю оценку, хорошо это или плохо. Просто она стала «одной из», - сказал Аббас Галлямов.

Эксперт также уверен, что сегодня уже не может быть прежнего соревнования между братскими республиками, между Уфой и Казанью. Для этого у руля Башкирии и Уфы должны стоять более амбициозные люди.

- Нынешнее руководство республики и ее столицы слишком осторожно, исходит из того, «как бы чего не вышло». Это не люди, которые прорывы делают. Для того чтобы совершить прорыв, надо принимать решения, надо рисковать, называть врагов, конфликтовать. А эти люди слишком осторожны, - отмечает Галлямов. -  При них прорыва не будет. Будет такой дрейф вместе с остальной Россией. Если Россия будет расти, то и они будут расти. Если Россия будет падать, то и они туда же.

 

 

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