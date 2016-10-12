Башкирия со времен Рахимова превратилась в средний регион - Галлямов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Мнение экс-заместителя руководителя администрации президента РБ.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Политолог, а в недавнем прошлом бывший заместитель руководителя администрации президента Башкирии Аббас Галлямов считает, что сегодня республика по сравнению с временами Муртазы Рахимова превратилась в средний регион. Об этом он рассказал казанскому интернет-порталу «Реальное время».

- Если раньше говорили о российских регионах, как о толпе, то Башкортостан и Татарстан всегда выделяли. Сейчас такого нет. Татарстан как-то особняком стоит, Башкортостан уже нет. Башкирия политически усреднилась. Я не даю оценку, хорошо это или плохо. Просто она стала «одной из», - сказал Аббас Галлямов.

Эксперт также уверен, что сегодня уже не может быть прежнего соревнования между братскими республиками, между Уфой и Казанью. Для этого у руля Башкирии и Уфы должны стоять более амбициозные люди.