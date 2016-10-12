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12 октября, среда
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ПЕРСОНА
Башкирия со времен Рахимова превратилась в средний регион - Галлямов// 12.10.2016
Мнение экс-заместителя руководителя администрации президента РБ.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Политолог, а в недавнем прошлом бывший заместитель руководителя администрации президента Башкирии Аббас Галлямов считает, что сегодня республика по сравнению с временами Муртазы Рахимова превратилась в средний регион. Об этом он рассказал казанскому интернет-порталу «Реальное время».
Эксперт также уверен, что сегодня уже не может быть прежнего соревнования между братскими республиками, между Уфой и Казанью. Для этого у руля Башкирии и Уфы должны стоять более амбициозные люди.
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