12 октября, среда
ПЕРСОНА

Аббас Галлямов: Скоро будет продан и республиканский пакет «Башнефти»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.10.2016
Политолог считает, что это произойдет в течение одного-двух лет.

В интервью казанскому сайту «Реальное время» политолог Аббас Галлямов прокомментировал продажу «Башнефти»  «Роснефти» за 329 миллиардов рублей. Эксперт считает, что через год или два также будет продан блокирующий пакет акций (25,01%), принадлежащих Башкирии. При этом он не совсем уверен, что республика может что- то получить от этой сделки. По мнению Галлямова, глава Башкирии Рустэм Хамитов своими заявлениями по поводу «Башнефти» сам себя загнал в угол (о том, что приватизация нефтяной компании будет приостановлена до конца года - прим.).

 - Как говорят, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Игорь Сечин хотел купить «Башнефть», он ее и купил. Зачем Хамитов, зная, что он по своему весу близко не стоит рядом с Сечиным, влез в эту дурацкую ситуацию публичными заявлениями? Это одному Богу ведомо. Вот пусть и выкручивается, - отметил Аббас Галлямов.

Политолог также уверен, что «Роснефть» благотворительностью заниматься не будет.  

- Она купила «Башнефть» для того, чтобы заниматься бизнесом, а не из-за того, что вдруг воспылала любовью к Башкирии и захотела деньги вкладывать в республику, - считает Галлямов.
 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПЕРСОНА

12.10.2016
Башкирия со времен Рахимова превратилась в средний регион - Галлямов
Мнение экс-заместителя руководителя администрации президента РБ.

12.10.2016
«Башнефть» возглавит бывший замминистра энергетики
Андрей Шишкин, вице-президент «Роснефти», предлагается к утверждению новым президентом компании.

12.10.2016
Александр Корсик покинет пост президента «Башнефти»
Вопрос о досрочном прекращении его полномочий совет директоров компании рассмотрит 13 октября.

10.10.2016
Уроженец Нефтекамска возглавил штаб Балтийского флота
Ранее Игорь Мухаметшин был командующим подводными силами Тихоокеанского флота.

10.10.2016
В Башкирии назначен новый замминистра экономического развития
Людмила Мизонова будет отвечать за проведение административной реформы.

10.10.2016
Бывший замминистра МВД возглавил управление Росгвардии в Башкирии
Указ об этом подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов.

09.10.2016
Уфимец заявил Элле Памфиловой о готовности сесть в тюрьму из-за выборов
Станислав Чайченко готов лишиться свободы, если не подтвердятся его слова о нарушениях.

07.10.2016
Ильгам Галин: «Фильтр выборов осуществляли через одноразовые телефоны»
Депутат от КПРФ утверждает, что технологии выборных фальсификаций осовременились.

06.10.2016
Назначение Сергея Кириенко: Башкирский след
О первом заместителе руководителя администрации президента - из первых уст.

05.10.2016
В Башкирии отмечают 100-летие Мидхата Шакирова
Он был последним «доперестроечным» первым секретарем Башкирского обкома КПСС.

04.10.2016
Муртаза Рахимов: Башкортостан опустился до уровня автономной области
Первый президент республики поделился своими мыслями о развитии региона.

04.10.2016
Бывшего мэра Уфы Качкаева поздравили почетным знаком и фляжкой
С юбилеем Павла Качкаева поздравили депутаты Госсобрания Башкирии.

03.10.2016
Тимур Сафин: Самое сложное – справиться со своими эмоциями
Олимпийский чемпион Тимур Сафин дал интервью об Олимпиаде в Рио, о том, как он пришел в спорт и о своих планах на будущее.

03.10.2016
Экс-премьер Башкирии Раиль Сарбаев: «Глава республики, видимо, зазвездился»
Политик рассказал Медиакорсети, почему его так испугалась региональная власть и чем он займется дальше.

29.09.2016
Экс-премьер Раиль Сарбаев: «Мне стыдно за такую власть в родном Башкортостане!»
Экс-премьер Башкирии и экс-кандидат в депутаты Госдумы поделился личными впечатлениями о прошедших выборах

29.09.2016
Генеральный директор «Жилстройинвест» Ринат Салихов: Кризис — в головах!
Генеральный директор одного из самых крупных застройщиков Уфы Ринат Салихов рассказал о нынешней ситуации на рынке жилья, чего ждать в ближайшем будущем и почему компания выбрала нестандартное для уфимского рынка направление развития.

28.09.2016
Глава Башкирии потерял семь позиций в рейтинге губернаторов
Медиалогия опубликовала итоги своего исследования за август 2016 года

27.09.2016
Владимир Жириновский отказался работать в уфимском горсовете
Лидер ЛДПР передал свой мандат Кириллу Бадикову

27.09.2016
Валерий Трофимов пообещал журналистам, что горсовет станет более открытым
Новый председатель уфимского горсовета пообщался с прессой
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?


5-Я КОЛОНКА

Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.
ФОТОФАКТ
Как открыли Затонский мост в Уфе

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"