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12 октября, среда
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ПЕРСОНА
Аббас Галлямов: Скоро будет продан и республиканский пакет «Башнефти»// 12.10.2016
Политолог считает, что это произойдет в течение одного-двух лет.
В интервью казанскому сайту «Реальное время» политолог Аббас Галлямов прокомментировал продажу «Башнефти» «Роснефти» за 329 миллиардов рублей. Эксперт считает, что через год или два также будет продан блокирующий пакет акций (25,01%), принадлежащих Башкирии. При этом он не совсем уверен, что республика может что- то получить от этой сделки. По мнению Галлямова, глава Башкирии Рустэм Хамитов своими заявлениями по поводу «Башнефти» сам себя загнал в угол (о том, что приватизация нефтяной компании будет приостановлена до конца года - прим.).
Политолог также уверен, что «Роснефть» благотворительностью заниматься не будет.
- Она купила «Башнефть» для того, чтобы заниматься бизнесом, а не из-за того, что вдруг воспылала любовью к Башкирии и захотела деньги вкладывать в республику, - считает Галлямов.
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