Аббас Галлямов: Скоро будет продан и республиканский пакет «Башнефти»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Политолог считает, что это произойдет в течение одного-двух лет.

В интервью казанскому сайту «Реальное время» политолог Аббас Галлямов прокомментировал продажу «Башнефти» «Роснефти» за 329 миллиардов рублей. Эксперт считает, что через год или два также будет продан блокирующий пакет акций (25,01%), принадлежащих Башкирии. При этом он не совсем уверен, что республика может что- то получить от этой сделки. По мнению Галлямова, глава Башкирии Рустэм Хамитов своими заявлениями по поводу «Башнефти» сам себя загнал в угол (о том, что приватизация нефтяной компании будет приостановлена до конца года - прим.).

- Как говорят, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Игорь Сечин хотел купить «Башнефть», он ее и купил. Зачем Хамитов, зная, что он по своему весу близко не стоит рядом с Сечиным, влез в эту дурацкую ситуацию публичными заявлениями? Это одному Богу ведомо. Вот пусть и выкручивается, - отметил Аббас Галлямов.

Политолог также уверен, что «Роснефть» благотворительностью заниматься не будет.

- Она купила «Башнефть» для того, чтобы заниматься бизнесом, а не из-за того, что вдруг воспылала любовью к Башкирии и захотела деньги вкладывать в республику, - считает Галлямов.

