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ПЕРСОНА

«Башнефть» возглавит бывший замминистра энергетики

Разиф АБДУЛЛИН // 12.10.2016
Андрей Шишкин, вице-президент «Роснефти», предлагается к утверждению новым президентом компании.

Фото: rosneft.ru

13 октября Совет директоров «Башнефти» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента компании Александра Корсика. 

Его должен сменить вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин, сообщил Медиакорсети источник из нефтяной компании. Андрей Шишкин родился в 1959 году, он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации и Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС», сообщается на официальном сайте «Роснефти».

Длительное время, с 1992 по 2005 год Андрей Шишкин занимал руководящие должности в различных кредитно-финансовых учреждениях. Затем его карьера прочно была связана с энергетической отраслью.

С 2005 по 2010 он работал генеральным директором ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания», ОАО «ТГК-10», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», с 2008 по 2009 годы – первый вице-президент ОАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС-Холдинг). С 2010 по 2012 Андрей Шишкин работал в правительстве России заместителем министра энергетики Российской Федерации.

С июля 2012 года он был назначен вице-президентом ОАО «НК «Роснефть», в марте 2013 года – вице-президентом по энергетике, промышленной безопасности, охране труда и экологии ОАО «НК «Роснефть», в августе 2014 года – вице-президентом по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть», в апреле 2016 года - вице-президентом по энергетике, локализации и инновациям ОАО «НК «Роснефть. С апреля 2015 г. – член Правления «Роснефти».

Директивы о смене президента "Башнефти" Александра Корсика нет, и Росимуществу неизвестно о возможном назначении на эту должность вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина, заявил журналистам глава ведомства Дмитрий Пристансков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что Шишкин из "Роснефти" возглавит "Башнефть", он сказал: "Нам это неизвестно. После приобретения "Башнефти" "Роснефтью" все корпоративные мероприятия будут проводиться новым акционером, мы к этому уже не будем иметь отношения".

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