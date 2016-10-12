Александр Корсик покинет пост президента «Башнефти»

Ольга КОРЗИК

Вопрос о досрочном прекращении его полномочий совет директоров компании рассмотрит 13 октября.

Совет директоров "Башнефти" на заседании 13 октября рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента компании Александра Корсика, сообщают РИА Новости.

Пресс-служба компании была недоступна для комментариев. Как известно, контрольный пакет акций нефтяной компании скоро будет продан "Роснефти". Ранее Александр Корсик в интервью телеканалу "Россия 24" предлагал в качестве одного из оптимальных вариантов приватизации "Башнефти" постепенную продажу акций компании на бирже.

Александр Корсик занимает пост президента нефтяной компании с апреля 2011 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник сообщил, что подписал распоряжение правительства, согласно которому госпакет в 50,075% акций "Башнефти" будет продан "Роснефти" за 329,7 миллиарда рублей. Эта сумма должна быть оплачена до 14 октября и поступить в бюджет 2016 года.

Александр Корсик родился в Минске 23 июня 1956 года. Закончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

В 1995-1997 гг. - заместитель генерального директора ЗАО «КомиТЭК-Москва», член совета директоров ОАО НК «КомиТЭК»; 1997-1999 - начальник департамента стратегического развития; 1999-2005 - первый вице-президент ОАО «Сибнефть»; 2006 - заместитель председателя правления инвестиционной группы «Ренессанс Капитал».

С 2006 по 2007 работал в ранге Президента возглавлял ГК «ИТЕРА», 2007-2009 - Председатель совета директоров ОАО НК «Русснефть». С 2009 - по 2011 старший вице-президент АФК «Система», руководитель бизнес-единицы «Топливно-энергетический комплекс».