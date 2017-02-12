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ПЕРСОНА
Популярный певец Elvin Grey из Башкирии попал в аварию// 12.02.2017
К счастью, он даже сам этого не заметил.
Фото: Instagram
Популярный певец Радик Юльякшин (творческий псевдоним Elvin Grey) попал в аварию по пути в город Октябрьский, передает «Башинформ».
Автомобиль, в котором находился певец и его администраторы, слетел с трассы по пути в Октябрьский, где должен был пройти очередной концерт. Концерт там состоялся, потому что все закончилось хорошо: никто не пострадала, сам певец во время ДТП даже не проснулся, настолько удачно произошла авария и настолько он устал, спасатели помогли быстро отбуксировать автомобиль.
Усталость Радика объясняется просто: график концертов певца очень плотный: в феврале и в марте у него запланировано по 20 выступлений в разных городах Башкирии и за ее пределами, в том числе в Москве.
Происшествие случилось перед концертом 7 февраля, но стало известно о нем только вчера.
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