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ПЕРСОНА

Бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Маврину нашли новую работу

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.01.2017
Он возглавил центр «Арт-Уфа».

Бывший заместитель премьер-министра правительства Башкирии Евгений Маврин, который курировал  с 2012 года до июня 2015 года экономический блок, стал руководителем некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа», сообщает «Коммерсант Уфа».

В 2016 году центр получил государственную поддержку в размере 100 миллионов рублей. Эти средства запланированы на создание на площадях уфимского ВДНХ-Экспо одного из региональных филиалов исторического парка «Россия. Моя история» (проект курируется администрацией президента РФ и Русской православной церковью). Музей будет создан по аналогии с открывшимся на ВДНХ Московским историческим парком, где с помощью  видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций зрители имеют возможность приблизиться к историческим событиям.

10 января глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал распоряжение о вхождении в состав участников центра «Арт-Уфа» управления по госохране объектов культурного наследия. Ранее учредителями АНО были АО «Выставочный комплекс Башкортостан» и минкульт Башкирии. Остались ли они в числе учредителей центра, в документе не поясняется. 

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