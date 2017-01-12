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12 января, четверг
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Бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Маврину нашли новую работу// 12.01.2017
Он возглавил центр «Арт-Уфа».
Бывший заместитель премьер-министра правительства Башкирии Евгений Маврин, который курировал с 2012 года до июня 2015 года экономический блок, стал руководителем некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа», сообщает «Коммерсант Уфа».
В 2016 году центр получил государственную поддержку в размере 100 миллионов рублей. Эти средства запланированы на создание на площадях уфимского ВДНХ-Экспо одного из региональных филиалов исторического парка «Россия. Моя история» (проект курируется администрацией президента РФ и Русской православной церковью). Музей будет создан по аналогии с открывшимся на ВДНХ Московским историческим парком, где с помощью видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций зрители имеют возможность приблизиться к историческим событиям.
10 января глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал распоряжение о вхождении в состав участников центра «Арт-Уфа» управления по госохране объектов культурного наследия. Ранее учредителями АНО были АО «Выставочный комплекс Башкортостан» и минкульт Башкирии. Остались ли они в числе учредителей центра, в документе не поясняется.
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