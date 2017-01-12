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Оперная певица из Башкирии впервые будет стажироваться в Ковент-гардене// 12.01.2017
К работе в Королевской опере в Лондоне Айгуль Ахметшина приступит с августа 2017 года.
Оперная певица из Башкирии Айгуль Ахметшина стала участницей молодёжной программы Ковент-гарден в Лондоне. Она прошла жёсткий отбор и получила возможность два года стажироваться в одном из самых знаменитых театров мира — Королевском театре оперы и балета, сообщает агентство «Башинформ».
Айгуль Ахметшиной всего 20 лет, и ее взяли в программу, отступив от правил. Обычно ее участникам от 25 лет. В конкурсе участвовало 365 молодых артистов из 61 страны. В итоге отбор прошли всего пять певцов. Двухгодичная стажировка в Ковент-гардене — прекрасный старт для молодых артистов. Их обучают актёрскому мастерству, сценическому движению, вокалу и другим оперным дисциплинам. Также молодые артисты выступают в постановках театра. В отличие от обычных стажёрских программ, участники молодёжной программы подписывают контракт с театром и в течение двух лет получают зарплату за свою работу.
Айгуль Ахметшина с отличием окончила Уфимское училище искусств два года назад. Стала лауреатом нескольких республиканских и международных конкурсов, в том числе обладательницей призов зрительских симпатий и «Надежда» I Международного конкурса имени Ф. Шаляпина, который недавно прошёл в Уфе, а также конкурса «New Opera World» в Москве.
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