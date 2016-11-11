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ПЕРСОНА

Константин Толкачев: Часто замечаю людей, дымящих, как паровоз

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 11.11.2016
Председатель Госсобрания Башкирии высказал свое отношение к новомодным курительным устройствам.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев на своей странице в социальной сети Facebook написал о своем отношении к новомодным курительным устройствам, таким как электронные сигареты.

- За два года действия «антитабачного» закона количество постоянно курящих снизилось на 25 %. Особенно радуют показатели в отношении детей: число постоянно курящих подростков 13–15 лет снизилось в 2,5 раза. До введения закона курили 27 % подростков, сейчас – всего 9 %. Данные показатели соответствуют уровню развитых стран. Однако и индустрия не стоит на месте. Пришли новомодные курительные устройства. Возникла даже некая вейп-субкультура. Сам часто замечаю людей, дымящих, как паровоз, - отметил Константин Толкачев. - Вред для здоровья – вопрос отдельной дискуссии. Пока очевидно, что дискомфорт для окружающих от этого вида курения не меньший, чем от традиционного. Действительно, какая разница, что курит собеседник – трубку, папиросу или электронную сигарету? Использование электронных сигарет не отрегулировано «антитабачным» законом. В связи с этим их продают детям до 18 лет, свободно рекламируют, да и курить, получается, можно где угодно…

По мнению председателя Госсобрания, данные вопросы необходимо регламентировать в целях сохранения здоровья наших граждан, прежде всего молодежи.

- На первый взгляд, самым простым и эффективным будет приравнять новые виды курения к традиционным и распространить на них все те ограничения, которые уже доказали свою эффективность. Данный вопрос регулируется на федеральном уровне, в связи с этим в Государственном Собрании в ближайшее время будет вестись работа над соответствующей законодательной инициативой , - сообщил Толкачев.

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