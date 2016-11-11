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ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Часто замечаю людей, дымящих, как паровоз// 11.11.2016
Председатель Госсобрания Башкирии высказал свое отношение к новомодным курительным устройствам.
Спикер республиканского парламента Константин Толкачев на своей странице в социальной сети Facebook написал о своем отношении к новомодным курительным устройствам, таким как электронные сигареты.
По мнению председателя Госсобрания, данные вопросы необходимо регламентировать в целях сохранения здоровья наших граждан, прежде всего молодежи.
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