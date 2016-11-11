Михаил Закомалдин: На новой должности на поставленные задачи придется смотреть шире

Новый главный федеральный инспектор по Башкирии прокомментировал свое назначение.

Сегодня в Уфе был представлен новый главный федеральный инспектор по Башкирии. Распоряжением президента России на эту должность назначен Михаил Закомалдин, ранее занимавший пост министра внутренних дел по РБ.

- Опыт работы у меня большой, и это мне, безусловно, поможет. Я знаком со всеми руководителями федеральных и республиканских структур в Башкирии. С ними у меня сложились хорошие деловые отношения. На новой должности предстоит, конечно, смотреть на все поставленные задачи шире. Буду оказывать помощь главе Башкирии в решении экономических и политических вопросов, чем до этого я раньше не занимался. Работа наша будет строиться в тесном взаимодействии с республиканской властью. Я уверен, что все задачи, которые будут ставиться президентом России в Башкирии, будут выполняться, - отметил Михаил Закомалдин, отвечая на вопросы журналистов.