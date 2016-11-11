Хамитов назначил руководителя аппарата Общественной палаты Башкирии

Наталья КУЗНЕЦОВА

Им стал декан юрфака Башкирского академии госслужбы и управления.

Фото: http://www.bashinform.ru/

Рустэм Хамитов своим указом назначил нового руководителя Общественной палаты Башкирии. Им стал декан юрфака Башкирской академии госслужбы и управления Тимур Касимов. Предыдущий руководитель Ильдар Бикбаев покинул свой пост в связи с уходом в Госдуму.

- Уверены, что такие качества как профессионализм, умение работать с людьми, ответственность и работоспособность будут способствовать достижению высоких результатов на новой ответственной должности, - говорится в соообщении на сайте БАГСУ от бывших коллег Касимова.

Тимур Касимов окончил Башкирский государственный университет по специальности «правоведение», а также Университет Фрида-Хардемана (США). Кандидат юридических наук. Направление научных исследований - концепции будущего государства, классификация государств, юридическое образование.