Выходец из Уфы будет курировать новое направление работы Минстроя России

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Денис Шарипов назначен руководителем рабочей группы по реализации программы по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах.

В Минстрое России создана рабочая группа по вопросу реализации программы по ускоренной замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Приказом главы ведомства куратором рабочей группы назначен выходец из Уфы, председатель комитета некоммерческого партнерства «ЖКХ-Развитие» Денис Шарипов.

Проблема замены лифтов в России остро стоит в последние годы, так как установленные в домах массовых серий еще в советское время подъемники выработали нормативные сроки и массово выходят из строя, что зачастую приводит к катастрофическим последствиям. В каждом регионе страны существуют программы замены лифтов, однако заложенных в них средств недостаточно для решения проблемы. В этой связи Минстроем России совместно с заводами – производителями подъемных машин, а также банками запущена программа по массовой замене лифтов по всей стране. Банки предоставляют долгосрочные кредиты на программы модернизации лифтового оборудования, а производители под банковские гарантии отгружают регионам свою продукцию в необходимом количестве.

Выплаты же за замену лифтов, ввиду участия крупных банков, будут осуществляться региональными Фондами капремонта на протяжении длительного периода, что не приведет к значительному увеличению финансовой нагрузки для населения, получающего при этом значительное повышение уровня безопасности и комфорта. Реализация проекта начнется уже в марте 2017 года.