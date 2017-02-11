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ПЕРСОНА
Выходец из Уфы будет курировать новое направление работы Минстроя России// 11.02.2017
Денис Шарипов назначен руководителем рабочей группы по реализации программы по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах.
В Минстрое России создана рабочая группа по вопросу реализации программы по ускоренной замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Приказом главы ведомства куратором рабочей группы назначен выходец из Уфы, председатель комитета некоммерческого партнерства «ЖКХ-Развитие» Денис Шарипов.
Проблема замены лифтов в России остро стоит в последние годы, так как установленные в домах массовых серий еще в советское время подъемники выработали нормативные сроки и массово выходят из строя, что зачастую приводит к катастрофическим последствиям. В каждом регионе страны существуют программы замены лифтов, однако заложенных в них средств недостаточно для решения проблемы. В этой связи Минстроем России совместно с заводами – производителями подъемных машин, а также банками запущена программа по массовой замене лифтов по всей стране. Банки предоставляют долгосрочные кредиты на программы модернизации лифтового оборудования, а производители под банковские гарантии отгружают регионам свою продукцию в необходимом количестве.
Выплаты же за замену лифтов, ввиду участия крупных банков, будут осуществляться региональными Фондами капремонта на протяжении длительного периода, что не приведет к значительному увеличению финансовой нагрузки для населения, получающего при этом значительное повышение уровня безопасности и комфорта. Реализация проекта начнется уже в марте 2017 года.
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