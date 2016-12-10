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ПЕРСОНА
Дмитрий Хворостовский отказался от выступлений из-за прогрессирующей болезни// 10.12.2016
По его словам, в последнее время у него возникли проблемы с балансом.
Фото: static.medportal.ru
Дмитрий Хворостовский сообщил о приостановке выступлений из-за прогрессирующей болезни. Больной раком головного мозга певец поделился печальной новостью с поклонниками на своем официальном сайте.
- У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях, - пояснил он. - Я буду продолжать давать концерты, а также записывать новые альбомы. Пение — это моя жизнь! И я очень хочу приносить радость своим поклонникам по всему миру. С вынужденной паузой в оперной карьере, а также в промежутках между каждым концертным выступлением, я надеюсь сконцентрироваться на своем здоровье и лечении.
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