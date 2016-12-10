Дмитрий Хворостовский отказался от выступлений из-за прогрессирующей болезни

Наталья КУЗНЕЦОВА

По его словам, в последнее время у него возникли проблемы с балансом.

Фото: static.medportal.ru

Дмитрий Хворостовский сообщил о приостановке выступлений из-за прогрессирующей болезни. Больной раком головного мозга певец поделился печальной новостью с поклонниками на своем официальном сайте.

- У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях, - пояснил он. - Я буду продолжать давать концерты, а также записывать новые альбомы. Пение — это моя жизнь! И я очень хочу приносить радость своим поклонникам по всему миру. С вынужденной паузой в оперной карьере, а также в промежутках между каждым концертным выступлением, я надеюсь сконцентрироваться на своем здоровье и лечении.