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ПЕРСОНА
Ильдар Абдразаков в интервью Forbes: «Хочется петь дома»// 10.12.2016
Один из самых востребованных в мире российских оперных певцов рассказал о своей работе и гонорарах.
Фото: forbes.ru
Оперный певец Ильдар Абдразаков дал интервью журналу Forbes. В нем он рассказал о своем опыте работы с различными зарубжеными театрами, о гонорарах и планах на будущее.
Как признался Абдразаков, свою карьеру он начинал с гонорара в 1,5 тысячи евро за спектакль. Сейчас его выступление стоит от 200—300 тысяч долларов. В год у певца примерно семь-восемь постановок.
- Самое главное, конечно, площадка и сама опера, - признался Абдразаков в интервью. - Новая роль — всегда интересно. Если бы предложили «Севильского цирюльника» в Ла Скала или «Кармен» в Метрополитен, я бы задумался. Вроде и не главные партии, но обе интересные, и две площадки любимые. Потом думаешь: если в Метрополитен ехать, то в январе-феврале там будет холодно, промозгло. А в Милане все-таки теплее и солнце. Потом смотришь состав исполнителей, с кем поешь. И чтобы ближе к Москве. Когда дети учатся, чтобы можно было на два-три дня домой слетать. Сейчас Большой театр открыл мне свои двери. Надеюсь, это не последняя работа, хочется больше петь дома.
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