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ПЕРСОНА

Бывший министр МВД Башкирии Михаил Закомалдин получил новое назначение

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 10.11.2016
Завтра он будет представлен в качестве главного федерального инспектора по Башкортостану.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Экс–министр МВД республики, генерал–лейтенант полиции Михаил Закомалдин недолго оставался без новой работы. Напомним, что он написал рапорт об отставке и глава государства Владимир Путин удовлетворил это прошение 31 октября.

Как нам стало известно из достоверных источников, завтра Михаил Закомалдин будет представлен на должность главного федерального инспектора по Башкирии полпредом президента России в ПФО Михаилом Бабичем.  Это должность была вакантной после ухода с этого поста Андрея Чечеватова в конце сентября 2016 года.

Наша справка

Михаил Закомалдин родился 5 сентября 1965 года в Курганской области.

Службу в органах внутренних дел начал в 1982  году слушателем Омской высшей школы милиции МВД СССР.

Закончив, учёбу был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Советского района г. Кургана.

Вся его дальнейшая трудовая деятельность была связана с криминальной милицией.

За время службы неоднократно поощрялся руководством, является почётным сотрудником МВД Российской Федерации.

30 августа 2007 года был назначен на должность первого заместителя министра, начальника криминальной милиции МВД Карелии.

с 12 мая 2009 года по 26 июля 2011 года — министр внутренних дел по Республике Карелия.

с 26 июля 2011 года  по 31 октября 2016 года — министр внутренних дел по Республике Башкортостан.

 

 

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