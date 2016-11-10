Прокурор Стерлитамака переехал туда из Белорецка

Ольга КОРЗИК

Станислав Петров стал прокурором Стерлитамака.

Фото: пресс-служба Прокуратуры РБ

В Стерлитамаке назначен новый прокурор, следует из сообщения прокуратуры республики. Им назначен старший советник юстиции, бывший Белорецкий межрайонный прокурор Станислав Петров.

Он родился в 1978 году в Магнитогорске. В 1999 году окончил Волгоградский юридический институт МВД. В 2001 году принят на службу в органы прокуратуры Челябинской области.

С марта 2001 года по июнь 2002 он работал старшим следователем прокуратуры Магнитогорска, затем до конца года работал старшим следователем прокуратуры Орджоникидзевского района Магнитогорска, с конца 2002 года до января2004 года работал прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры управления по надзору за расследованием преступлений. После 10 лет работал заместителем прокурора Ленинского района Магнитогорска, после чего был переведен в Белорецк.