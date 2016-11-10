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ПЕРСОНА

В Башкирии представили нового главу следственного комитета

Константин КЛИМОВ // 10.11.2016
Житенев планирует создать в республике самое лучшее ведомство в России

Фото: Башинформ

Вчера сотрудникам следственного комитета Башкирии представили нового руководителя ведомства, им стал Григорий Житенев из Кировской области. В своей приветственной речи Житенёв пообещал создать в Башкирии самое лучшее по стране управление СК.

- Твёрдо уверен, что о компетентности и состоятельности руководителя в первую очередь говорят не его слова, а его дела и поступки. В связи с этим не хотелось бы говорить пространных речей и давать голословных обещаний. Единственное, что я смогу сказать точно, что мной будут приложены все интеллектуальные, моральные и физические силы, чтобы оправдать столь высокое доверие, которое оказано мне руководством СКР, и сделать республиканское управление одним из лучших в России, - цитирует нового главу ведомства агентство «Башинформ».

Так же Житенёв пообещал, что ведомство будет открытым для общественности и журналистов.

- Поэтому формат общения будет открытым, понятным. Я всегда готов встречаться с журналистами на брифингах и пресс-конференциях — в любом формате. Всегда готов к сотрудничеству. На это будет сориентирован и пресс-секретарь, - заверил Житенёв.

Несмотря на обещание открытости, на торжественную часть пригласили представителей только государственных СМИ, а два десятка оставшихся изданий узнали о представлении Житенёва из телевизора. Это может быть связано с ограниченным числом мест в тесном зале в управлении СК.

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