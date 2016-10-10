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ПЕРСОНА
Уроженец Нефтекамска возглавил штаб Балтийского флота// 10.10.2016
Ранее Игорь Мухаметшин был командующим подводными силами Тихоокеанского флота.
Игорь Мухаметшин исполнял обязанности начальника штаба – первого заместителя командующего Балтийским флотом с июля этого года, сегодня он официально вступил в должность, сообщает пресс-служба флота.
Игорь Мухаметшин - выходец из Башкирии.
Игорь Мухаметшин родился 15 августа 1963 года в Нефтекамске. В 1986 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Макарова, в 2001-м - Военно-морскую академию им. Кузнецова.Службу проходил на атомных подводных лодках Северного флота в должностях инженера группы, командира группы, помощника командира, старшего помощника, командира АПЛ, заместителя соединения атомных подводных лодок. В 2010 году был назначен командующим подводными силами Северного флота, в 2012-2013 годах занимал пост заместителя начальника Военно-морской академии, после чего стал командующим подводными силами Тихоокеанского флота.
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