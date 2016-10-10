В Башкирии назначен новый замминистра экономического развития

Ольга КОРЗИК

Людмила Мизонова будет отвечать за проведение административной реформы.

В Башкирии новым заместителем министра экономического развития назначена Людмила Мизонова, следует из сообщения на сайте ведомства. Она будет отвечать за проведение административной реформы.

- В должностные полномочия Людмилы Мизоновой войдет координация вопросов, связанных с формированием конкурентной среды в рамках внедрения федерального стандарта развития конкуренции. Значительный блок задач будет связан с реализацией мероприятий по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также совершенствованию деятельности МФЦ республики, - отмечается в сообщении.

Людмила Мизонова родилась в 1977 году в Ульяновске. В 1999 закончила Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова по специальности «История». В 2006 году закончила Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности «Юриспруденция». С 2002 по 2005 – ведущий специалист Уфимского межрайонного филиала Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции РБ по регистрации прав на недвижимое имущество; 2005 - 2008 – ведущий специалист, ведущий специалист-эксперт, главный специалист Главного управления Федеральной регистрационной службы по Башкирии;2008 - 2010 – ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт Управления федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан, государственный регистратор РБ; 2010 - 2013 – заместитель начальника отдела регистрации прав на объекты жилого, нежилого назначения и земельные участки; заместитель начальника отдела регистрации прав Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Башкирии; 2013 - 2016 – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ.