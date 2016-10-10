Бывший замминистра МВД возглавил управление Росгвардии в Башкирии

Ольга КОРЗИК

Указ об этом подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотарев.

Бывший заместитель министра внутренних дел Башкирии генерал-майор полиции Вячеслав Андреев назначен на должность начальников управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Башкирии. Об этом сообщается на официальном сайте Росгвардии. Соответствующий указ подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотарев.

Полковник полиции Вячеслав Николаевич Андреев родился 24 сентября 1963 года в Свердловской области. Образование высшее – в 1991 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, в 2006 году – Ленинградский государственный университет.

В органах внутренних дел с ноября 1992 года. С сентября 2009 года – начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска №2 УВД по Магаданской области. 17 июня 2011 года назначен на должность начальника оперативно-розыскной части уголовного розыска УМВД России по Магаданской области. С сентября 2013 года по август 2016 года занимал должность заместителя министра внутренних дел по Башкирии.