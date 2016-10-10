|
10 октября, понедельник
|
ПЕРСОНА
Бывший замминистра МВД возглавил управление Росгвардии в Башкирии// 10.10.2016
Указ об этом подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотарев.
Бывший заместитель министра внутренних дел Башкирии генерал-майор полиции Вячеслав Андреев назначен на должность начальников управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Башкирии. Об этом сообщается на официальном сайте Росгвардии. Соответствующий указ подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотарев.
Полковник полиции Вячеслав Николаевич Андреев родился 24 сентября 1963 года в Свердловской области. Образование высшее – в 1991 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, в 2006 году – Ленинградский государственный университет.
В органах внутренних дел с ноября 1992 года. С сентября 2009 года – начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска №2 УВД по Магаданской области. 17 июня 2011 года назначен на должность начальника оперативно-розыскной части уголовного розыска УМВД России по Магаданской области. С сентября 2013 года по август 2016 года занимал должность заместителя министра внутренних дел по Башкирии.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.10.2016 // СПОРТ
«Уфа» находится в отличной форме – комментатор матча с «Локомотивом»
09.10.2016 // ПЕРСОНА
Уфимец заявил Элле Памфиловой о готовности сесть в тюрьму из-за выборов
09.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Нетехнический кандидат
09.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Дальний Восток и Севастополь победили на конкурсе новых банкнот
09.10.2016 // ХРОНОГРАФ
На трассе М5 в Башкирии закрыто движение
09.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе возбудили дело после смерти жителя Омска
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?
5-Я КОЛОНКА
Адвокат Ринат Ахмадуллин - о себе и о том, почему решил принять участие в конкурсе на должность главы администрации Уфы.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте