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Рустэм Хамитов занял 16-е место в медиарейтинге губернаторов РФ// 10.02.2017
В первую тройку вошли Сергей Собянин, Рамзан Кадыров и Андрей Воробьев
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам января занял четвертое место в рейтинге глав регионов ПФО, составленном Медиалогией.. СМИ написали о Хамитове 2302 раза. Первое место сохранил за собой президент Татарстана Рустем Минниханов. На второе и третье места поднялись губернаторы Пензенской и Саратовской областей Иван Белозерцев и Валерий Радаев. В общероссийском списке Рустэм Хамитов занимает 16 место. Его лидером остался мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте – президент Чечни Рамзан Кадыров. Замыкает тройку лидеров губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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