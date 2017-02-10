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Вице-президентом «Башнефти» стал экс-глава тольяттинского управления ФСБ// 10.02.2017
Владимир Нечаев будет курировать вопросы безопасности.
Фото: Кристина Дейнеко
На должность вице-президента «Башнефти» (входит в «Роснефть) назначен бывший руководитель управления ФСБ по городу Тольятти Владимир Нечаев, сообщает информационный портал «Волга Нюьс». Он будет курировать вопросы безопасности.
Владимир Нечаев работал руководителем управления ФСБ по городу Тольятти до 2013 года. Затем он продолжил карьеру в Новокуйбышевской нефтехимической компании (тогда входила в САНОРС), где занимал должность вице-президента по управлению персоналом и организационному развитию холдинга и сохранил ее после приобретения ННК "Роснефтью" в 2014 году. В декабре 2016 г., после закрытия октябрьской сделки по покупке 50,075% акций "Башнефти", "Роснефть" приступила к кадровым рокировкам в структуре правления уфимской компании. По информации издания тогда ему и могли сделать предложение заняться вопросами безопасности в "Башнефти".
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