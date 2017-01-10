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ПЕРСОНА

В Башкирии девочка с шести лет ухаживает за больной мамой

Наталья КУЗНЕЦОВА // 10.01.2017
Историю о рано повзрослевшем ребенке рассказали на Первом канале.

Фото: youtube.com

Программа «Мужское и женское» на Первом канале рассказала историю о 16-летней Миляуше Миндияровой из Татышлинского района Башкирии. Девушка с шестилетнего возраста ухаживает за больной мамой, которая непонятно чем больна.

Мама Миляуши заболела 13 лет назад. Официальный диагноз – расстройство вегетативной системы. Женщина едва может ходить и говорить, не может выполнять элементарные действия. Сейчас она весит 39 килограммов и беспомощна, как маленький ребенок, поэтому дочка уже с шести лет ухаживает за своей мамой.

У Миляуши есть бабушка, которая недавно вышла на пенсию и дядя. Однако ухаживает за мамой девочка только сама. По ее словам, она делает это исключительно по собственному желанию и боится оставить маму одну. Ради того, чтобы не оставлять маму, девушка после школы поступила в институт на заочное отделение .

Ведущие и эксперты программы оценили ситуацию достаточно резко, заявив, что женщина физически, скорее всего, ничем не больна. По их мнению, заболевание носит психосоматический характер. Так это или нет, выяснится по результатам обследования, которое обещали провести после программы.

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