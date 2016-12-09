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ПЕРСОНА
Важна не форма собственности телеканала БСТ, а ее содержание: Борис Мелкоедов// 09.12.2016
Руководитель агентства по делам печати и СМИ республики отметил, что важно также сохранить издания на национальных языках
Фото: ИА "Башинформ"
Сегодня глава Башкирии, выступая перед депутатами Госсобрания с посланием, поручил правительству республики внести предложения по дальнейшему совершенствованию организационной структуры управления региональными средствами массовой информации.
Руководитель агентства по делам печати и средств массовой информации Башкирии Борис Мелкоедов, комментируя послание главы региона отметил, что главная задача органов власти, учредителей СМИ создать условия для сотрудников, чтобы они могли эффективно трудиться.
Говоря о возможном акционирование телеканала БСТ, руководитель агентства по делам печати и СМИ РБ отметил, что и в этом вопросе важна не форма, а ее содержание.
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