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ПЕРСОНА

Важна не форма собственности телеканала БСТ, а ее содержание: Борис Мелкоедов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 09.12.2016
Руководитель агентства по делам печати и СМИ республики отметил, что важно также сохранить издания на национальных языках

Фото: ИА "Башинформ"

Сегодня глава Башкирии, выступая перед  депутатами Госсобрания с посланием,  поручил правительству республики внести предложения по дальнейшему совершенствованию организационной структуры управления региональными средствами массовой информации.

- Газеты, телевидение, радио, информагентства должны стать современными и конкурентоспособными, - отметил Рустэм Хамитов.

Руководитель агентства по делам печати и средств массовой информации Башкирии Борис Мелкоедов, комментируя послание главы региона отметил, что главная задача органов власти, учредителей СМИ создать условия для сотрудников, чтобы они могли эффективно трудиться.

- Как отметил глава республики процесс объединения средств массовой коммуникации в единый холдинг принес  первые результаты. Создана единая методология, информационная база, процесс интеграции идет. Для нас все - таки важно отличить суть процессов от их формы.  Не так важно, в какой форме собственности будет работать то или иное СМИ.  Унитарное предприятие или акционерное общество. Важна суть процессов, которые происходят внутри, - сказал в разговоре с политобозревателем «Медиакорсети» Борис Мелкоедов. - Приведу пример. Мы «Молодежную газету» перевели в электронный формат. За пять месяцев посещаемость ресурса выросла более чем в два раза. При этом мы часть сотрудников перевели на работу в удаленном доступе. Они в принципе довольны, вместо того, чтобы приходить отмечаться в офисе они имеют теперь больше возможностей находиться рядом с источником информации. Тем более мы им создали условия, чтобы они на месте могли формировать материал и отправлять в редакцию. Была принята изначально концепция, что редакции на местах, которые выпускали издания только в печатном виде, были преобразованы в информационный центр с более широким спектром решаемых задач. Мы ведем перевод интернет – сайтов на единую информационную платформу. И конечно никто не отменял государственные задачи по сохранению СМИ, которые выходят на национальных языках, по распространению телесигнала  в малонаселененных  территориях.

Говоря о возможном акционирование телеканала БСТ, руководитель агентства по делам печати и СМИ РБ отметил, что и в этом вопросе важна не форма, а ее содержание.

- Задачи телекомпании очень обширны, это безусловно эффективный инструмент взаимодействия государства с населением. Единый на всей территории прием сигнала, вещание на национальных языках. Причем многие забывают, что БСТ входит в холдинг из сообщества каналов, где присутствуют и две популярные радиостанции. Сегодня это и топовый сайт республики. Поэтому эффективность этой компании не надо мерить только телеканалом БСТ. А то какая будет организационно – правовая форма – это вторично. Говорить, что форма собственности является определяющей при создании качественного информационного продукта, я бы не стал, - отметил Борис Мелкоедов.

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