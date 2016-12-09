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9 декабря, пятница
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ПЕРСОНА
Первым замминистра образования Башкирии назначена Альмира Ганеева// 09.12.2016
До этого она шесть лет возглавляла начальник по контролю и надзору в отрасли.
Фото: kumertau.bezformata.ru
В образовательном ведомстве республики назначен новый первый замминистра, сообщает пресс-служба правительства. Эту должность получила бывший начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Башкирии Альмира Ганеева.
Справка:
Альмира Ганеева родилась 16 мая 1963 года в Уфе.
Окончила физический факультет Башгосуниверситета.
Карьеру начала в 1985 году – работала инженером в КБ "Кабель". Затем работала учителем физики.В 2001 - 2010 годах - ведущий специалист-эксперт, заместитель начальника отдела министерства образования республики. В 2010 - 2016 годах - начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования Башкирии.
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