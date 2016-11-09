9 ноября, среда
ПЕРСОНА

Рамиль Бигнов: Законы Башкирии не должны полностью дублировать российские

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 09.11.2016
Депутат Госсобрания выступает за поиск новых механизмов законодательной работы.

Фото: пресс-службы Госсобрания РБ

В Башкирии две трети республиканских законов дублируют федеральные. Об этом на заседании комитета Госсобрания по государственному строительству заявил депутат Рамиль Бигнов. Он стал автором законопроекта, который предполагал проведение экспертизы республиканских законов, которые зачастую просто переписываются с федеральных. Впрочем эта инициатива депутата не нашла поддержки у членов комитета.

По словам председателя комитета Виктора Пчелинцева, по данной проблеме есть решение Конституционного Суда России, в котором поясняется, что региональные законодатели, принимая свои дублирующие законы, не нарушают нормы Основного закона страны. Старший помощник прокурора республики Руслан Исмагилов сказал, что он поддерживает концепцию  идеи Бигнова. Однако есть вопросы по ее практической реализации. Тем более если регионы начинают вносить свои изменения в федеральные законы, то это является нарушением. После обсуждения Рамиль Бигнов решил отозвать свой законопроект.

- Я буду заново вносить свой проект закона, исходя из дискуссии. Нам надо придумать иную норму, чтобы две трети времени депутатской работы не уходило на то, чтобы вносить изменения в связи с изменениями федерального законодательства. Попробую предложить другой механизм, как исключить такое дублирование, - отметил в разговоре с Медиакорсетью депутат Госсобрания.

Рамиль Бигнов на заседании комитета также предложил четко ограничить сроки прохождения законодательной инициативы депутатов. По его мнению, на это должно быть отведено 90 дней, чтобы проекты законов не лежали месяцами без движения и без рассмотрения. Однако после обсуждения на комитете депутат отозвал и эту свою инициативу, чтобы более четко проработать ее нормы.

- В Госсобрании находится 8 моих законодательных инициатив, некоторые из них  внесены еще в феврале. Но я не знаю, какова их судьба, - сказал Бигнов. - Депутаты принимают законы и требуют их исполнения, однако сами же нарушают нормы законодательства. Органы исполнительной власти должны же в течение 30 дней отвечать на любые запросы. А чем депутаты лучше, не могут же законопроекты месяцами просто не рассматриваться и лежать где-то под сукном. Кто-то должен нести за это ответственность, - считает депутат. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПЕРСОНА

09.11.2016
Фарит Гильманов вновь возглавил Салават
Депутаты городского Совета утвердили его на должности главы администрации.

08.11.2016
Ялалов - главам районов Уфы: Снегопад с утра вы проспали!
Глава администрации города раскритиковал подчиненных за снежные завалы на дорогах.

06.11.2016
Нефтекамцы лишаются любимого катка
Горожане собирают подписи в поддержку спорторга Яна Лутфуллина, объявившего голодовку

03.11.2016
Олег Попов скончался на гастролях в Ростове-на-Дону
Солнечному клоуну было 86 лет.

03.11.2016
Уфимский преподаватель химии удостоен звания «Народный учитель России»
Лиза Агадуллина работает в уфимском лицее №42/

02.11.2016
В госкомитете Башкирии по делам юстиции назначен новый руководитель
Исполнять обязанности председателя будет Заниль Галямов

01.11.2016
Новым мэром Стерлитамака назначен Владимир Куликов
Второй по величине город Башкирии возглавил коренной стерлитамаковец.

01.11.2016
Главой администрации Октябрьского стал Алексей Шмелев
Это его второй срок на посту мэра пятого по величине города Башкирии.

31.10.2016
В Башкирии назначили главного следователя
Указ о назначении Григория Житенева подписал президент России.

31.10.2016
Глава Башкирии назначил Рустама Ишмухаметова своим новым помощником
В администрации главы Башкирии экс-депутат Госдумы будет курировать вопросы науки, образования и культуры.

31.10.2016
Главой Белорецкого района вновь стал Владислав Миронов
Сегодня депутаты районного совета единогласно утвердили его на должность.

28.10.2016
В Корпорации развития Башкирии сменился руководитель
Артём Киреев возглавлявший акционерное общество с 2011 года покинул свой пост

28.10.2016
Главой Кумертау вновь стал Борис Беляев
За него проголосовали все депутаты совета городского округа

26.10.2016
В Башкирии главврач поликлиники стал новым депутатом Госсобрания
Рустаму Игбаеву перешел мандат Михаила Бугеры, ушедшего в Госдуму вместо главы Башкирии.

25.10.2016
Коллеги по цеху: Если написал Вячеслав Завьялов - это уже история
Сегодня ночью в 21 больнице Уфы умер известный журналист Вячеслав Завьялов.

5-Я КОЛОНКА

Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.

ФОТОФАКТ
В Уфе тротуары завалили кучи грязного снега

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"