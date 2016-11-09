Рамиль Бигнов: Законы Башкирии не должны полностью дублировать российские

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Депутат Госсобрания выступает за поиск новых механизмов законодательной работы.

Фото: пресс-службы Госсобрания РБ

В Башкирии две трети республиканских законов дублируют федеральные. Об этом на заседании комитета Госсобрания по государственному строительству заявил депутат Рамиль Бигнов. Он стал автором законопроекта, который предполагал проведение экспертизы республиканских законов, которые зачастую просто переписываются с федеральных. Впрочем эта инициатива депутата не нашла поддержки у членов комитета.

По словам председателя комитета Виктора Пчелинцева, по данной проблеме есть решение Конституционного Суда России, в котором поясняется, что региональные законодатели, принимая свои дублирующие законы, не нарушают нормы Основного закона страны. Старший помощник прокурора республики Руслан Исмагилов сказал, что он поддерживает концепцию идеи Бигнова. Однако есть вопросы по ее практической реализации. Тем более если регионы начинают вносить свои изменения в федеральные законы, то это является нарушением. После обсуждения Рамиль Бигнов решил отозвать свой законопроект.

- Я буду заново вносить свой проект закона, исходя из дискуссии. Нам надо придумать иную норму, чтобы две трети времени депутатской работы не уходило на то, чтобы вносить изменения в связи с изменениями федерального законодательства. Попробую предложить другой механизм, как исключить такое дублирование, - отметил в разговоре с Медиакорсетью депутат Госсобрания.

Рамиль Бигнов на заседании комитета также предложил четко ограничить сроки прохождения законодательной инициативы депутатов. По его мнению, на это должно быть отведено 90 дней, чтобы проекты законов не лежали месяцами без движения и без рассмотрения. Однако после обсуждения на комитете депутат отозвал и эту свою инициативу, чтобы более четко проработать ее нормы.