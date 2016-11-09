Фарит Гильманов вновь возглавил Салават

Ольга КОРЗИК

Депутаты городского Совета утвердили его на должности главы администрации.

Фото: salavat.bashkortostan.ru

Вчера, 8 ноября, в городе Салават на заседании Совета городского округа депутаты единогласно приняли решение назначить на должность главы администрации города Фарита Гильманова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фарит Гильманов возглавляет Салават с марта 2011 года. Выступая перед депутатами, он сказал, что наиболее ценным в предыдущий период его управления городом является завершение самых масштабных проектов реконструкции и строительства в истории Салавата: бассейна «Алмаз», многопрофильной городской и детской больниц, которые полностью оснащены новейшим медицинским оборудованием.

Фарит Гильманов родился в Ишимбайском район Башкирии в 1976 году. Получил образование в Санкт-Петербургском институте пожарной безопасности МВД России по специальности «пожарная безопасность».

С 1998-2000 - заместитель начальника ПЧ-53 ОГПС-2 МВД РБ, 2000-2002 - начальник ПЧ-36 ОГПС-2 МВД России, 2002-2004 - начальник ПЧ-36 ОГПС-2 МЧС России, 2005-2011 - начальник ОГПН г.Салават ГУ МЧС России по РБ, с 2011- и.о. главы Администрации, глава Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан.