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ПЕРСОНА

Уфимец заявил Элле Памфиловой о готовности сесть в тюрьму из-за выборов

Разиф АБДУЛЛИН // 09.10.2016
Станислав Чайченко готов лишиться свободы, если не подтвердятся его слова о нарушениях.

Фото: Youtube.com

Доверенное лицо партии «Яблоко» Станислав Чайченко из Уфы записал видеообращение к председателю ЦИК России Элле Памфиловой. В нем он в тюремной робе предлагает заключить сделку: он просит Памфилову приехать в Уфу и проверить его заявления о нарушениях на выборах 18 сентября. Если его обвинения не подтвердятся, он готов за свои слова подвергнуться лишению свободы.

- Вы говорили: «Посадки будут», - напоминает Станислав Чайченко. – Так давайте начнем с Башкортостана.

Он приводит в пример несколько нарушений, зафиксированных наблюдателями от «Яблока» в Демском районе Уфы: вбросы, попойка вместо начала подсчета голосов, массовой задержке подсчета голосов, и сравнивает выборы с туалетом, в котором вверху на стульчаках сидели фальсификаторы, а внизу – в фекалиях – находились все остальные, включая и саму Памфилову.

- Запах от этих выборов будет преследовать вас всю вашу жизнь, даже если вы покинете пост главы ЦИК России, - обращается уфимец к Элле Памфиловой. – Но если вы действительно смелый и неравнодушный человек, то приезжайте к нам в Уфу. Я готов заключить с вами сделку: берем наугад 2-3 участка в Демском районе, видео, списки избирателей, бюллетени и проверяем. Если найдем нарушения, о которых я говорил, то проверяем все 32 участка и возбуждаем уголовные дела с конкретными посадками. А если нет, то я готов сам отсидеть тот срок, о котором мы договоримся: 2-3-5 лет.

Напомним, в день голосования наблюдатели "Яблока" сообщали о вбросе бюллетеней директором школы, о массовой задержке начала подсчета голосов, а позже заявили о завышении явки вдвое и  о попойке на одном из участков после завершения голосования, в результате чего там даже   разбили избирательную урну.

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