Андрей Чечеватов о главных критериях выборов: Честность, легитимность, безопасность

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Главный федеральный инспектор по Башкирии заявил о недопустимости применения административного ресурса.

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

Накануне в Уфе главный федеральный инспектор по Башкирии ндрей Чечеватов провел координационное совещание по вопросам обеспечения безопасности во время выборов в Госдуму

Андрей Чечеватов подчеркнул, что критериями процедуры народного голосования должны оставаться «легитимность, честность и безопасность».

- Административными мерами мы не должны чего-то добиваться,- сказал главный федеральный инспектор.

По словам председателя ЦИК РБ Хайдара Валеева, всего в республике планируется проведение 193 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено 1 785 депутатских мандатов. Общее количество избирателей составит около 3 млн 66 тыс граждан. По сообщениям МВД по РБ, сегодня реализуется комплекс правоохранительных мероприятий для обеспечения безопасности избирателей. За трое суток до начала выборов будет введено круглосуточное дежурство руководящего состава МВД, а за двое суток - запланировано обследование избирательных участков и прилегающих к ним территорий с применением технических средств и служебных собак.