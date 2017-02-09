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9 февраля, четверг
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ПЕРСОНА
В министерстве культуры Башкирии новые кадровые назначения// 09.02.2017
Заместителем министра по экономике стала Айгуль Хасанова.
На должность заместителя министра культуры по экономики, которую до декабря прошлого года занимала Лилия Каширина, назначили Айгуль Хасанову. Об этом сообщает Башинформ.
Ранее она работала заместителем начальника отдела финансирования образования, науки и культуры в Министерстве финансов РБ.
Как ранее сообщала «Медиакорсеть», Лилия Каширина написала заявление об уходе по собственному желанию. Источник «Медиакорсети» сообщал, что Каширина с 2012 года негласно занимала ключевую позицию в творческом министерстве - с учетом внедрения грантовой системы и любви руководства ведомства к масштабным опен-эйрам. Именно она контролировала по должности и по факту все финансовые потоки и завихрения вокруг культурного ведомства, пользующегося особой любовью руководства республики.
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