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9 февраля, четверг
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ПЕРСОНА
Владимир Путин наградил почётной грамотой Анатолия Дивакова из Башкирии// 09.02.2017
Президент России отметил почётной грамотой работника Кумертауского вертолётного завода.
Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении помощника заместителя директора по экономике «Кумертауского авиационного производственного предприятия» Анатолия Дивакова.
- За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность наградить почётной грамотой Анатолия Дивакова. – говориться в документе, подписанном президентом 8 февраля.
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