Владимир Путин наградил почётной грамотой Анатолия Дивакова из Башкирии

07.02.2017

Рустэм Хамитов назначил главного по кадрам в свою администрацию Рустем Хайдаров стал новым руководителем управления по вопросам госслужбы и кадровой политики.

01.02.2017

В Башкирии сменился глава администрации Чекмагушевского района Прежний глава Риф Юсупов ушел в отставку, исполнять его обязанности будет его заместитель Геннадий Крюков.

27.01.2017

Минздрав Башкирии: В профессионализме врачей перинатального центра никто не сомневается Первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Назир Мингазов рассказал Медиакорсети о причинах объединения Республиканского перинатального центра и клинического родильного дома №4.

26.01.2017

В Башкирии назначили нового заместителя министра сельского хозяйства Ляля Давлетбаева будет курировать кадровую политику и связи со СМИ.