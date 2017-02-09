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ПЕРСОНА

Вопрос о лишении научной степени главы избиркома Башкирии решится в марте

Ольга КОРЗИК // 09.02.2017
Хайдара Валеева подозревают в плагиате.

2 марта состоится заседание диссертационного совета Санкт-Петербургского государственного университета по поводу лишения ученой степени доктора политических наук, главы избиркома Башкирии, доцента кафедры философии и политологии башкирского госуниверситета Хайдара Валеева. Сообщение об этом опубликовано на сайте питерского учебного заведения. 

Как следует из сообщения, Хайдар Валеев диссертацию на тему «Институт государственной службы Российской Федерации: политико-правовое исследование по специальности» защитил 23 июня 2011 года при «Российской академии государственной службы при президенте РФ».

О том, что Хайдара Валеева заподозрили в плагиате, ранее сообщал «Коммерсантъ-Башкортостан».  

Результаты проверки его работы на плагиат разместило на своем сайте сообщество экспертов «Диссернет».

В ходе исследования выяснилось, что большая часть текста  его диссертации (из 424 страниц 313 заимствовано) была скопирована из диссертации завкафедрой публично-правовых дисциплин Международного университета Елены Крыловой. Госпожа Крылова защитила свою работу в 2009 году.  

В этом году «Диссернет» провел исследование кандидатской диссертации Хайдара Валеева, которую он защитил в 2006 году. Выяснилось, что из 115 страниц его работы «Государственная гражданская служба как институт российского права» 70 были тождественны диссертации доктора юридических наук Ильдара Гимаева (с 2000 по 2004 год руководил администрацией президента РБ), которую он защитил в 2005 году.

 

   

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