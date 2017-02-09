|
9 февраля, четверг
|
ПЕРСОНА
Вопрос о лишении научной степени главы избиркома Башкирии решится в марте// 09.02.2017
Хайдара Валеева подозревают в плагиате.
2 марта состоится заседание диссертационного совета Санкт-Петербургского государственного университета по поводу лишения ученой степени доктора политических наук, главы избиркома Башкирии, доцента кафедры философии и политологии башкирского госуниверситета Хайдара Валеева. Сообщение об этом опубликовано на сайте питерского учебного заведения.
Как следует из сообщения, Хайдар Валеев диссертацию на тему «Институт государственной службы Российской Федерации: политико-правовое исследование по специальности» защитил 23 июня 2011 года при «Российской академии государственной службы при президенте РФ».
О том, что Хайдара Валеева заподозрили в плагиате, ранее сообщал «Коммерсантъ-Башкортостан».
Результаты проверки его работы на плагиат разместило на своем сайте сообщество экспертов «Диссернет».
В ходе исследования выяснилось, что большая часть текста его диссертации (из 424 страниц 313 заимствовано) была скопирована из диссертации завкафедрой публично-правовых дисциплин Международного университета Елены Крыловой. Госпожа Крылова защитила свою работу в 2009 году.
В этом году «Диссернет» провел исследование кандидатской диссертации Хайдара Валеева, которую он защитил в 2006 году. Выяснилось, что из 115 страниц его работы «Государственная гражданская служба как институт российского права» 70 были тождественны диссертации доктора юридических наук Ильдара Гимаева (с 2000 по 2004 год руководил администрацией президента РБ), которую он защитил в 2005 году.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.02.2017 // ПЕРСОНА
В министерстве культуры Башкирии новые кадровые назначения
09.02.2017 // ПУЛЬС
Консультационный центр «Рошфор»: Геополитика определит фон на финансовых рынках
09.02.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидаются 40 градусные морозы
09.02.2017 // ПЕРСОНА
Вопрос о лишении научной степени главы избиркома Башкирии решится в марте
09.02.2017 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии разрешили браки с 15 лет
09.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завели уголовное дело на депутата за пьяную езду
09.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фигурки популярного конструктора оживают в «Лего фильм: Бэтмен».
09.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Жители Уфы обратились в Минстрой России с жалобой на местных чиновников
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте