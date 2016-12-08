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ПЕРСОНА

Глава администрации Демского района Уфы уходит в отставку: проверка слуха

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 08.12.2016
Зыфар Хакимов руководил районом почти 20 лет

Медиакорсети стало известно, что завтра 9 декабря с коллективом администрации Демского района Уфы попрощается ее глава Зыфар Хакимов. Об этом нам сообщили наши источники в администрации главы Башкирии. По их словам Хакимов подал заявление по собственному желанию. На его место, по словам источника в башкирском Белом доме будет назначен первый заместитель главы администрации Демского района Сергей Плотников.

Зыфар Хакимов оставался единственным главой района, который еще был назначен первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Демский район он возглавляет с 1997 года. Ему 64 года. Свою трудовую карьеру он начал помощником машиниста тепловоза в далеком 1970 году. А в Демском районе Уфы Хакимов начал работать еще в 1983 году инструктором промышленно-транспортного отдела райкома партии.

Одной из причин отставок Зыфара Хакимова с поста главы района наш источник называет скандальные итоги выборов в Деме, результаты которых были оспорены по многим участкам.

- Еще одна веская причина увольнения Хакимова – его рекордное нахождение в этой должности. Району давно требуется молодой и инициативный руководитель,- отметил наш источник. 

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