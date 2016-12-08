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Лилия Гумерова вошла в ТОП-50 сенаторов Совета Федерации// 08.12.2016
В медиарейтинге она заняла 24-ое место.
Фото: gov-news.ru
Лилия Гумерова попала в рейтинг сенаторов Совета Федерации, составленном Медиалогией. В ТОП-50 за ноябрь она заняла 24 место с медиаиндексом 552,86 балла.
В тройке лидеров сенаторы Валентина Матвиенко от Санкт-Петербурга, Алексей Пушков от Пермского края и Константин Косачев от Марий Эл.
Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей порядка 35,6 тысяч источников. Это телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-порталы.
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