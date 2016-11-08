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ПЕРСОНА
Ялалов - главам районов Уфы: Снегопад с утра вы проспали!// 08.11.2016
Глава администрации города раскритиковал подчиненных за снежные завалы на дорогах.
Фото: Наталья Кузнецова
Сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов высказал свое недовольство тем, что город с утра оказался фактически завален снегом. По его мнению, в этом виноваты прежде всего, главы районов, которые не организовали должным образом работу коммунальных служб.
- Главы районов, я считаю, проспали снегопад, - заявил Ялалов. - Не обижайтесь коллеги! Если было предупреждение, то работа организуется круглосуточно. В следующий раз в такой снегопад я глав подниму, лопаты возьмете и будете чистить! Слишком все успокоились.
Особое внимание, подчеркнул Ялалов, необходимо уделять остановочным павильонам.
- Практически двойная норма осадков выпала, на остановочных территориях образовались валы. И к сожалению, не успеваем с утра убирать. Люди выходят на работу, настроение испорчено, а потом убираем. Это все равно, что дома гостей в бардаке встретили, а как они ушли - навели порядок. Ну так нельзя.
Градоначальник также поручил своим подчиненных активизировать работу с собственниками различных городских объектов. Он подчеркнул, что нужно увеличить число протоколов и уведомлений.
- Удваивайте, утраивайте количество протоколов, - заявил он. - Если не понимают, надо наказывать.
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