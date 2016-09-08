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ПЕРСОНА

Константин Толкачев: Внедрение единого агента по ОСАГО не дало ожидаемого эффекта

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 08.09.2016
Председатель Госсобрания создал рабочую группу по мониторингу ситуации на рынке автострахования.

Фото: Азат Гиззатуллин

Прошла неделя, как заработала система единого страхового агента по ОСАГО. Напомним, что Центробанк влкючил Башкирию в число пилотных регионов, где была запущена новая система выдачи полисов ОСАГО

Однако, как считает председатель Госсобрания Константин Толкачев, внедрение этой системы не дало пока ожидаемого эффекта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

- Несмотря на все принимаемые меры, ситуация с ОСАГО продолжает оставаться напряженной. Считаю, стоит изучить проблему более глубоко и всесторонне, и при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство, - отметил спикер парламента. - Сегодня мною дано распоряжение о создании в Госсобрании рабочей группы с участием депутатов, экспертов, представителей органов госвласти, общественников, которая будет вести эти вопросы и мониторить ситуацию на рынке автострахования, чтобы оперативно и своевременно разрешать возникающие проблемы.

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