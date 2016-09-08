Константин Толкачев: Внедрение единого агента по ОСАГО не дало ожидаемого эффекта

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Председатель Госсобрания создал рабочую группу по мониторингу ситуации на рынке автострахования.

Фото: Азат Гиззатуллин

Прошла неделя, как заработала система единого страхового агента по ОСАГО. Напомним, что Центробанк влкючил Башкирию в число пилотных регионов, где была запущена новая система выдачи полисов ОСАГО

Однако, как считает председатель Госсобрания Константин Толкачев, внедрение этой системы не дало пока ожидаемого эффекта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.