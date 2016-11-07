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В Башкирии назначен исполняющий обязанности министра МВД// 07.11.2016
Им стал Виктор Михайлов.
В Башкирии назначен временно исполняющий обязанности министра МВД, следует из материалов ведомства. Им стал начальник главного следственного управления, генерал-майор юстиции Виктор Михайлов.
Напомним, что 31 октября был освобожден от должности прежний руководитель Михаил Закомалдин.
Виктор Михайлов родился в 1958 году в с. М-Посельское, Большереченского района Омской области. Образование высшее – в 1988 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, в 1997 году окончил Академию МВД РФ. В органах внутренних дел с 1979 года. С сентября 2007 года занимал должность заместителя начальника УВД по Омской области – начальника Следственного управления. В июне 2011 года Указом Президента России назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Башкортостан – начальником Главного следственного управления.
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