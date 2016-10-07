Ильгам Галин: «Фильтр выборов осуществляли через одноразовые телефоны»

Разиф АБДУЛЛИН

Депутат от КПРФ утверждает, что технологии выборных фальсификаций осовременились.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по Нефтекамскому избирательному округу Ильгам Галин рассказал журналистам о своем впечатлении от выборов 18 сентября.

- Эти выборы прошли отвратительно, - сказал Ильгам Галин. - Я в политике более 20 лет, но такого беспредела еще не видел.

По словам Галина, он проехал за время выборов более 60 тысяч километров, встречаясь с избирателями, и 90% людей говорили ему, что на выборах «уже всё решено за них».

- И их слова подтвердились, - заметил Галин. – Я, например, знаю, что на прошлых выборах в администрации района всегда был «фильтр» - некий кабинет в здании администрации, куда председатели участковых комиссий шли с итогами голосования, чтобы их согласовать, и уже потом шли в территориальную избирательную комиссию. Всегда в районе были 5-6 человек, которые определяли, кто и как должен победить. И в этот раз я искал, где же находятся такие «фильтры». Но не нашел. Оказывается, на этих выборах указания о том, какие должны быть итоги выборов, передавались через одноразовые сотовые телефоны, которые и раздали этим людям из «фильтра». После выборов ими уже не пользовались. Технологии изменились.

В однин из участков в Дюртюлинском районе, рассказал Галин, ему пришлось приехать по тревожному звонку от наблюдателя.

- Он сообщил, что перед подсчетом голосов на участке поставили большой стол, и кто-то принес скатерть, чтобы накрыть ею стол, а в скатерти уже была приготовлена пачка бюллетеней для вброса, - рассказал Ильгам Галин. – Наблюдателя за это вывели с участка без решения суда. Потом уже в суде мы доказали нарушение его прав, но выборы-то уже прошли.

Много было сообщений и о других нарушениях на выборах. Например, почему-то на участках со 100-процентной явкой избиратель на 93% голосовал за определенного кандидата.

В результате кандидат от КПРФ подал судебные иски с привлечением в качестве административных ответчиков всех участковых комиссий в своем округе. Кроме того он обратился с заявлениями и в правоохранительные органы. Он намерен довести дело до логического конца, чтобы виновные в нарушениях были обязательно наказаны.

- Нам деваться некуда, - подытожил коммунист. – Будем искать противоядие. Обидно за то, что нашу страну таким образом могут превратить во вторую Украину, напомню, там первым делом уничтожили компартию.

- Владимир Путин ясно заявил, что надо вернуть доверие к выборам, - поддержал коллегу по партии первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. – Но этого не произошло. Они же воруют не просто голоса избирателей, они воруют власть, за которой стоит бюджет и народные деньги. И в итоге потом поддерживают только своих родных и близких подчиненных, что и порождает коррупцию. Но не будем терять надежды.

Юнир Кутлугужин сообщил, что компартия в Уфе дважды после выборов подавала заявку на проведение послевыборных митингов, но оба раза получила отказ. Теперь коммунисты подали заявку в третий раз, митинг они хотят провести в Уфе 15 октября.