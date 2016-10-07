7 октября, пятница
ПЕРСОНА

Ильгам Галин: «Фильтр выборов осуществляли через одноразовые телефоны»

Разиф АБДУЛЛИН // 07.10.2016
Депутат от КПРФ утверждает, что технологии выборных фальсификаций осовременились.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по Нефтекамскому избирательному округу Ильгам Галин рассказал журналистам о своем впечатлении от выборов 18 сентября.

- Эти выборы прошли отвратительно, - сказал Ильгам Галин. -  Я в политике более 20 лет, но такого беспредела еще не видел.

По словам Галина, он проехал за время выборов более 60 тысяч километров, встречаясь с избирателями, и 90% людей говорили ему, что на выборах «уже всё решено за них».

- И их слова подтвердились, - заметил Галин. – Я, например, знаю, что на прошлых выборах в администрации района всегда был «фильтр» - некий кабинет в  здании администрации, куда председатели участковых комиссий шли с итогами голосования, чтобы их согласовать, и уже потом шли в территориальную избирательную комиссию. Всегда в районе были 5-6 человек, которые определяли, кто и как должен победить. И в этот раз я искал, где же находятся такие «фильтры». Но не нашел. Оказывается, на этих выборах указания о том, какие должны быть итоги выборов, передавались через одноразовые сотовые телефоны, которые и раздали этим людям из «фильтра». После выборов ими уже не пользовались.  Технологии изменились.

В однин из участков в Дюртюлинском районе, рассказал Галин, ему пришлось  приехать по тревожному звонку от наблюдателя.

- Он сообщил, что перед подсчетом голосов на участке поставили большой стол, и кто-то принес скатерть, чтобы накрыть ею стол, а в скатерти уже была приготовлена пачка бюллетеней для вброса, - рассказал Ильгам Галин. – Наблюдателя за это вывели с участка без решения суда. Потом уже в суде мы доказали нарушение его прав, но выборы-то уже прошли.

Много было сообщений и о других нарушениях на выборах. Например, почему-то на участках со 100-процентной явкой избиратель на 93% голосовал за определенного кандидата.

В результате кандидат от КПРФ подал судебные иски с привлечением в качестве административных ответчиков всех участковых комиссий в своем округе. Кроме того он обратился с заявлениями и в правоохранительные органы. Он намерен довести дело до логического конца, чтобы виновные в нарушениях были обязательно наказаны.

- Нам деваться некуда, - подытожил коммунист. – Будем искать противоядие. Обидно за то, что нашу страну таким образом могут превратить во вторую Украину, напомню, там первым делом уничтожили компартию.

- Владимир Путин ясно заявил, что надо вернуть доверие к выборам, - поддержал коллегу по партии первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. – Но этого не произошло. Они же воруют не просто голоса избирателей, они воруют власть, за которой стоит бюджет и народные деньги. И в итоге потом поддерживают только своих родных и близких подчиненных, что и порождает коррупцию. Но не будем терять надежды.

Юнир Кутлугужин сообщил, что компартия в Уфе дважды после выборов подавала заявку на проведение послевыборных митингов, но оба раза получила отказ. Теперь коммунисты подали заявку в третий раз, митинг они хотят провести в Уфе 15 октября.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПЕРСОНА

06.10.2016
Назначение Сергея Кириенко: Башкирский след
О первом заместителе руководителя администрации президента - из первых уст.

05.10.2016
В Башкирии отмечают 100-летие Мидхата Шакирова
Он был последним «доперестроечным» первым секретарем Башкирского обкома КПСС.

04.10.2016
Муртаза Рахимов: Башкортостан опустился до уровня автономной области
Первый президент республики поделился своими мыслями о развитии региона.

04.10.2016
Бывшего мэра Уфы Качкаева поздравили почетным знаком и фляжкой
С юбилеем Павла Качкаева поздравили депутаты Госсобрания Башкирии.

03.10.2016
Тимур Сафин: Самое сложное – справиться со своими эмоциями
Олимпийский чемпион Тимур Сафин дал интервью об Олимпиаде в Рио, о том, как он пришел в спорт и о своих планах на будущее.

03.10.2016
Экс-премьер Башкирии Раиль Сарбаев: «Глава республики, видимо, зазвездился»
Политик рассказал Медиакорсети, почему его так испугалась региональная власть и чем он займется дальше.

29.09.2016
Экс-премьер Раиль Сарбаев: «Мне стыдно за такую власть в родном Башкортостане!»
Экс-премьер Башкирии и экс-кандидат в депутаты Госдумы поделился личными впечатлениями о прошедших выборах

29.09.2016
Генеральный директор «Жилстройинвест» Ринат Салихов: Кризис — в головах!
Генеральный директор одного из самых крупных застройщиков Уфы Ринат Салихов рассказал о нынешней ситуации на рынке жилья, чего ждать в ближайшем будущем и почему компания выбрала нестандартное для уфимского рынка направление развития.

28.09.2016
Глава Башкирии потерял семь позиций в рейтинге губернаторов
Медиалогия опубликовала итоги своего исследования за август 2016 года

27.09.2016
Владимир Жириновский отказался работать в уфимском горсовете
Лидер ЛДПР передал свой мандат Кириллу Бадикову

27.09.2016
Валерий Трофимов пообещал журналистам, что горсовет станет более открытым
Новый председатель уфимского горсовета пообщался с прессой

26.09.2016
Бывший приволжский полпред заменит Вячеслава Володина - Газета.Ру
Глава «Росатома» может быть назначен на пост первого заместителя главы администрации президента России

25.09.2016
Шамиль Газизов о победе ФК "Уфа": "Ребята показали, что они мужики и умеют играть"
Гендиректор ФК «Уфа» о победе башкирской команды над московским «Спартаком»

25.09.2016
Главный федеральный инспектор по Башкирии Андрей Чечеватов пошел на повышение
Он назначен исполняющим обязанности заместителя полпреда президента России в ПФО

23.09.2016
Сергей Нарышкин назначен руководителем Службы внешней разведки
Теперь уже бывший председатель Госдумы приступит к своей работе с 5 октября.

22.09.2016
Муртаза Рахимов предложил Хамитову сотрудничество
Сотрудничество предполагает совместное финансирование строительства Соборной мечети.

20.09.2016
Глава Башкирии не будет работать в Госдуме
Рустэм Хамитов отказался от депутатского мандата

19.09.2016
Преемник Радия Хабирова выиграл кубок Европы по каратэ - РБК
Сергей Смирнов курировал молодежный форум "Таврида"

19.09.2016
Рафис Кадыров о выборах: «Мне нужно было выполнить тяжелую работу»
Кандидат в депутаты Госдумы по Благовещенскому округу прокомментировал итоги выборов.

06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?


5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
ФОТОФАКТ
В Уфе рядом с рекой появилась несанкционированная свалка
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"