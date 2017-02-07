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ПЕРСОНА
Пять историй про первого президента Башкирии// 07.02.2017
Сегодня Муртаза Рахимов отмечает день рождения.
Сегодня Муртаза Губайдуллович Рахимов отмечает свой 83-й день рождения.
Медиакорсеть решила поздравить первого президента Башкирии необычным способом, опубликовав пять историй из его жизни из уст тех, кто с ним общался лично. Пусть эти истории напомнят нашим читателям, что любой руководитель региона - прежде всего человек со своим характером, со своими плюсами и минусами.
Хозяйский подход
Депутат районного Совета Кушнаренковского района республики Каусар Багаутдинов вспомнил о том, как встречал Муртазу Рахимова во время его рабочих поездок.
- Разговоры были деловые, - рассказал он. – Однажды через деревню проезжали, где недавно асфальт проложили. Чтобы тракторами и большегрузами его не испортить, мы преграды там установили, только легковые машины могли проезжать. Он и спросил: «А ты чего всю деревню огородил?» А когда я объяснил, для чего, он рассудил так: «А вообще-то правильно, по-хозяйски». И во время уборки на полях он расспрашивал у комбайнеров, как питание, хватает ли ГСМ, как хозяйственник, одним словом.
Отличная память
- Меня всегда поражала работоспособность Муртазы Губайдулловича. В день на машинах мы могли наездить по 1500-2000 км по районам. И не стоит забывать, что на каждой точке ему приходилось решать какие-то проблемы, разбираться с текущими вопросами, - делится своими воспоминаниями журналист Азат Гиззатуллин, который долгие работал на республиканском телевидении и радио и освещал поездки Рахимова по Башкирии и за ее пределами. – Еще одна черта, которая удивляла в первом президенте республики – это его умение запоминать людей. Помню приезжаем в одну из деревень Татышлинского района, и там ему на встрече задает вопрос один из деревенских аксакалов. Муртаза Губайдуллович обращается к нему по имени-отчеству, выясняется, что лет пять назад Рахимов был в этой деревне, общался с жителями и помнит их по именам. При этом таких примеров было предостаточно.
Мог выпить из плафона
Один из башкирских фермеров рассказал Медиакорсети другой случай.
- Однажды Муртаза Губайдуллович приехал к нам в район, а я гусей хорошо коптил, и он об этом знал. Сидим в моем «УАЗике», водка и гусь есть, а стаканов нет. Я взял и открутил плафон от лампы в салоне машины, так и выпили. Он всегда с проверками в колхозы и совхозы лично приезжал, сапоги болотные одевал, если надо.
Не любил негативные новости, но реагировал быстро
- Муртаза Губайдуллович как-то был серьёзно «восхищён» нашей оперативностью, - рассказал Медиакорсети один из бывших сотрудников местной гостелерадиокомпании. - Станислав Полянский сделал материал о деревне Толпарово Гафурийского района, где тогда не было электричества. И через день новый репортаж - о посёлке Козарез, который напротив уфимской Нижегородки, где также подох дизельный генератор. Потом на каком-то публичном мероприятии Рахимов в свойственной ему манере, перескакивая с темы на тему, высказался так: «Этим телевизионщикам лишь бы с каким-нибудь вывертом надо показывать!» Но в тот же день дизельгенераторы в Толпарово и Козарезе заработали. А через месяц или два туда пришло и нормальное сетевое электричество. Там был праздник, правда, журналист Полянский лишился премии.
«Путин – мужик»
- Однажды Муртаза Рахимов захотел со мной встретиться, - вспоминает еще один журналист, пожелавший остаться неизвестным. – Целый час проговорили в офисе фонда «Урал». Получился почти монолог, из которого я запомнил его высказывание о Владимире Путине: «Вот Путин – мужик, с ним можно разговаривать, если он слово дал, то значит – выполнит».
Несколько фотографий из архива редакции
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